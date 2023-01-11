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Uludağ'da kar etkili oluyor

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 16:22
Bursa Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. A Haber muhabiri Yusuf Gül o noktadan detayları aktardı.
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