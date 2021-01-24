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Uğur Mumcu suikastının 28. yılı! Türkiye'nin karanlık yılı: 1993

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Giriş: 24.01.2021 13:50
Güncelleme:24.01.2021 13:50
Bugün Uğur Mumcu suikastının 28. yılı... Uğur Mumcu'nun katledildiği 1993 yılı Türkiye'yi derinden sarsan suikastlar, kazalar, toplu katliamlar, normal gösterilmeye çalışılan ölümler yılıydı. Tarihin en karanlık olaylarının cereyan ettiği 1990-1994 arasında en ağır travmanın yaşandığı yıl, 1993 oldu. Toplam 13 olay yaşandı, bunların 11'i ölümlerle sonuçlandı. Ve hiçbiri aydınlatılamadı. İşte Türkiye'nin en karanlık yılı...

Bugün Uğur Mumcu suikastının 28. yılı... Uğur Mumcu'nun katledildiği 1993 yılı Türkiye'yi derinden sarsan suikastlar, kazalar, toplu katliamlar, normal gösterilmeye çalışılan ölümler yılıydı. Tarihin en karanlık olaylarının cereyan ettiği 1990-1994 arasında en ağır travmanın yaşandığı yıl, 1993 oldu. Toplam 13 olay yaşandı, bunların 11'i ölümlerle sonuçlandı. Ve hiçbiri aydınlatılamadı. İşte Türkiye'nin en karanlık yılı...

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