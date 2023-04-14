Ücretsiz aile avukatlığı nasıl olacak?

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan ücretsiz aile avukatlığı sistemine geçiliyor. Peki ücretsiz aile avukatılığı nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu detayları aktardı. Avukat Murat Emergen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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