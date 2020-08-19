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Uçan inek böyle görüntülendi

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Giriş: 19.08.2020 09:03
Güncelleme:19.08.2020 09:07
Son dakika haberi... Sakatlığı nedeniyle Alp Dağları'nda yürüyemeyen inek oldukça sıra dışı bir yöntemle taşındı. İsviçre semalarında süzülen inek böyle görüntülendi.

Son dakika haberi... Sakatlığı nedeniyle Alp Dağları'nda yürüyemeyen inek oldukça sıra dışı bir yöntemle taşındı. İsviçre semalarında süzülen inek böyle görüntülendi.

Uçan inek böyle görüntülendi UÇAN İNEK BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Uçan inek böyle görüntülendi
Uçan inek böyle görüntülendi
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