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Uçan inek böyle görüntülendi
Son dakika haberi... Sakatlığı nedeniyle Alp Dağları'nda yürüyemeyen inek oldukça sıra dışı bir yöntemle taşındı. İsviçre semalarında süzülen inek böyle görüntülendi.
Son dakika haberi... Sakatlığı nedeniyle Alp Dağları'nda yürüyemeyen inek oldukça sıra dışı bir yöntemle taşındı. İsviçre semalarında süzülen inek böyle görüntülendi.