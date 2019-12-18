Uçakta olay çıkaran kadın adliye girişinde kendini yere attı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D., adliyeye getirildi. Nikar D., adliyeye girişi sırasında kendisini yere atarak, "Ben bomba değilim" diye bağırdı.