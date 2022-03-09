09 Mart 2022, Çarşamba
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Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! İşte Özgü Kaya'nın estetiksiz hali...
Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk kez Adı Efsane dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve rol aldığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Kaya, yeni dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Kaya'nın estetiksiz halini görenler ise şaşkına döndü. İşte Üç Kız Kardeş'in güzel oyuncusu Özgü Kaya'nın estetiksiz hali...