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Tuzla’da kayak merkezini aratmayan görüntüler; bu havada denize girdiler

Tuzla'da kayak merkezini aratmayan görüntüler; bu havada denize girdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.02.2025 00:06
İstanbul'da etkili olan kar yağışını fırsat bilenler, kaymak için Tuzla'da Tepeören mevkisine akın etti. Yüzlerce kişi ellerinde botlarla, tepsilerle ve leğenlerle burada buluşunca ortaya kayak merkezini aratmayan görüntüler çıktı. Tepeören'de vatandaşlar kayak keyfi yaparken, bir grup ise sahilde denize girdi.
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Tuzla’da kayak merkezini aratmayan görüntüler; bu havada denize girdiler
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