Tuzla’da kayak merkezini aratmayan görüntüler; bu havada denize girdiler

İstanbul'da etkili olan kar yağışını fırsat bilenler, kaymak için Tuzla'da Tepeören mevkisine akın etti. Yüzlerce kişi ellerinde botlarla, tepsilerle ve leğenlerle burada buluşunca ortaya kayak merkezini aratmayan görüntüler çıktı. Tepeören'de vatandaşlar kayak keyfi yaparken, bir grup ise sahilde denize girdi.

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