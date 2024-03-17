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Tuzla’da husumetlisinin aracına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 17.03.2024 11:31
Tuzla’da husumetli olduğu kişinin park halindeki aracına silahla ateş eden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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