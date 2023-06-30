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Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

İHA
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Giriş: 30.06.2023 16:31
Son dakika haberi… Yangının, Marmaray raylarının yakınında olması nedeniyle Marmaray seferleri bir süreliğine durduruldu.
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