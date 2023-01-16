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Turkuvaz Medya Emine Erdoğan'ı ağırladı! Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi öncesi Kenan İmirzalıoğlu ile gülümseten futbol diyaloğu

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Giriş: 16.01.2023 21:22
Turkuvaz Medya tarafından "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" Turkuvaz Medya Center'da düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan zirvenin onur konuğuydu. Erdoğan zirve öncesi Turkuvaz Medya Center'da son teknoloji ile donatılan stüdyoları gezerken, çalışanlarla da sohbet etti. İşte o anlar...
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