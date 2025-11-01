01 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Türkiye'nin Yeşil Yüzyılı: Şehirlere nefes aldıran millet bahçeleri
Türkiye’nin Yeşil Yüzyılı: Şehirlere nefes aldıran millet bahçeleri

Türkiye'nin Yeşil Yüzyılı: Şehirlere nefes aldıran millet bahçeleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2025 16:25
Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen ve "milletin nefesi" olarak tanımlanan millet bahçeleri projesi, milyonlarca metrekarelik yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla şehirlere yeni bir soluk getiriyor. Projenin zirve noktası ise dünyanın en büyük şehir parklarından biri olarak tasarlanan, İstanbul'a hem sosyal bir yaşam merkezi hem de nitelikli bir afet toplanma alanı kazandıran İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin Yeşil Yüzyılı: Şehirlere nefes aldıran millet bahçeleri
Şehirlere nefes aldıran millet bahçeleri
Şehirlere nefes aldıran millet bahçeleri
Türk somonunun denize yolculuğu başladı
Türk somonunun denize yolculuğu başladı
Kadınlar için şıklığın sırrı
Kadınlar için şıklığın sırrı
Tüm acil çağrı merkezlerine 112’den ulaşıldı!
Tüm acil çağrı merkezlerine 112'den ulaşıldı!
Çiğli Belediyesi memurlarının hak eylemi!
Çiğli Belediyesi memurlarının "hak" eylemi!
Enkaz altında kalan Emir’den geriye kalan anlar
Enkaz altında kalan Emir'den geriye kalan anlar
Kayseri’den İstanbul’a uzanan bir yol hikayesi!
Kayseri’den İstanbul’a uzanan bir yol hikayesi!
Başkent’te Ardahan rüzgarı esti!
Başkent'te Ardahan rüzgarı esti!
Tokat Tarım Festivali kapılarını açtı
Tokat Tarım Festivali kapılarını açtı
İstanbul nefes alacak! İşte detaylar
İstanbul nefes alacak! İşte detaylar
Emine Erdoğan Ara Güler sergisini gezdi!
Emine Erdoğan Ara Güler sergisini gezdi!
Engin Çağlar’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Engin Çağlar'ın hayatını kaybettiği kaza kamerada
Daha Fazla Video Göster