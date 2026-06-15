Aynı günde 2 uçak kazası! ABD'nin B-52 Rusya'nın bombardıman uçağı düştü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Edwards Hava Üssü'nden kalkan B-52 bombardıman uçağı bilinmeyen nedenle düştü. Kazaya ilişkin ABD medyası rakam açıklamadan kurtulan olmadığını belirtirken, benzer bir uçak kazası Rusya'da da gerçekleşti. Rusya'da eğitim uçuşu yapan Tupolev Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı kaza kırıma uğradı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada mürettebatın paraşütle atlayarak kurtulduğu belirtildi.