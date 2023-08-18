Türkiye’nin yeni sıcaklık rekortmeni! İşte Türkiye’nin en sıcak yeri

İnsanları sıra dışı çözümlere iten rekor sıcaklıklardan sonuncusunun adresi Eskişehir. Bu sene en sıcak yazını yaşayan Sarıcakaya ilçesi, zirveyi Şırnak Cizre'den devraldı. 49 buçuk dereceyle rekor kırdı. Ekibimiz Türkiye'nin en sıcak noktasındaydı.

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