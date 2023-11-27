27 Kasım 2023, Pazartesi
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Türkiye’nin tek buz müzesi! Bu kütleleri sanat eserine dönüşüyor
Erzurum Atatürk Üniversitesi Bünyesinde kurulan Ata Buz Müzesi, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğine sahip. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri de bu müzeyi atölye olarak kullanıyor. Sanat eserine dönüştürdükleri buz kütlelerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.