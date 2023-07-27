Türkiye’nin sağlıkta geldiği nokta! 18 cm tümör temizlendi protez kaburga takıldı

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tıbbi teknoloji ile cerrahi müdahalenin birleştiği "A Grubu Özellikli" ameliyatlar yapılıyor. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, bir kanser hastasının göğüs duvarındaki 18 santim büyüklüğündeki tümörü çıkartarak hastaya üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretilen protez kaburgayı nakletti.

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