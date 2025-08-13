13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Türkiye'nin konuştuğu olayda gelişme! Gemi kaptanının görüntüleri ortaya çıktı | Halit Yukay'a ne oldu?
Türkiye’nin konuştuğu olayda gelişme! Gemi kaptanının görüntüleri ortaya çıktı | Halit Yukay’a ne oldu?

Türkiye'nin konuştuğu olayda gelişme! Gemi kaptanının görüntüleri ortaya çıktı | Halit Yukay'a ne oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 14:20
İş insanı Halit Yukay'ın teknesi Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunmuştu. Tekneye bir geminin çarptığı bildiriliyor. Gemi kaptanına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yeni bilgileri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin konuştuğu olayda gelişme! Gemi kaptanının görüntüleri ortaya çıktı | Halit Yukay’a ne oldu?
Türk aktivist A Haber’de
Türk aktivist A Haber'de
Kavurucu sıcaklar eve hapsetti
Kavurucu sıcaklar eve hapsetti
Ataşehir’de kıskançlık krizi
Ataşehir'de kıskançlık krizi
Alaşehir’deki feci ambulans kazası kamerada
Alaşehir'deki feci ambulans kazası kamerada
Yıkımına başlanan apartmanda yangın çıktı
Yıkımına başlanan apartmanda yangın çıktı
Milli takım doktorluğu da yapmıştı! Şüpheli ölüm
Milli takım doktorluğu da yapmıştı! Şüpheli ölüm
Tehlikeli yolculukta acı son...
Tehlikeli yolculukta acı son...
Türkiye’nin konuştuğu olayda gelişme!
Türkiye'nin konuştuğu olayda gelişme!
Sır gibi cinayet! Genç çift başlarından vurulmuş halde bulundu
Sır gibi cinayet! Genç çift başlarından vurulmuş halde bulundu
Fındıkta patoz mesaisi başladı
Fındıkta patoz mesaisi başladı
Sezonun ilk kuru inciri 800 liradan satıldı
Sezonun ilk kuru inciri 800 liradan satıldı
Zeytin Nijerya’ya iade edilecek
"Zeytin" Nijerya'ya iade edilecek
Daha Fazla Video Göster