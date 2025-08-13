13 Ağustos 2025, Çarşamba
Türkiye'nin konuştuğu olayda gelişme! Gemi kaptanının görüntüleri ortaya çıktı | Halit Yukay'a ne oldu?
İş insanı Halit Yukay'ın teknesi Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunmuştu. Tekneye bir geminin çarptığı bildiriliyor. Gemi kaptanına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yeni bilgileri A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.