Türkiye'nin konuştuğu kahraman şoför o anları A Haber'e anlattı |Video

3 yaşındaki çocuk Sakarya'da annesiyle birlikte bindiği dolmuşta rahatsızlandı. Nefes almayan çocuk, dolmuş şoförünün sayesinde kurtuldu. Havale geçirdiği anlaşılan bebeğin fenalaşması üzerine şoför dolmuştaki yolcuları indirip çocuğu en yakın hastaneye yetiştirdi. Çocuğun sağlık durumu iyi... A Haber o kahraman şoför ve bebeğin ailesini bir araya getirdi.