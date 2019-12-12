12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
12.12.2019

Türkiye'nin konuştuğu kahraman şoför o anları A Haber'e anlattı |Video

3 yaşındaki çocuk Sakarya'da annesiyle birlikte bindiği dolmuşta rahatsızlandı. Nefes almayan çocuk, dolmuş şoförünün sayesinde kurtuldu. Havale geçirdiği anlaşılan bebeğin fenalaşması üzerine şoför dolmuştaki yolcuları indirip çocuğu en yakın hastaneye yetiştirdi. Çocuğun sağlık durumu iyi... A Haber o kahraman şoför ve bebeğin ailesini bir araya getirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türkiye'nin konuştuğu kahraman şoför A Haber'de
Türkiye'nin konuştuğu kahraman şoför A Haber'de
Bir annenin yüreğinin ağzına geldiği an!
Bir annenin yüreğinin ağzına geldiği an!
Uzman isim uyardı Enerji içeceklerinde...
Uzman isim uyardı "Enerji içeceklerinde..."
Hurdaya dönen araçtan mucize kurtuluş
Hurdaya dönen araçtan mucize kurtuluş
Hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'
Hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
Umut Bilgi'nin annesi konuştu
Umut Bilgi'nin annesi konuştu
İstanbul'da yüzde 400'lük zam halkı isyan ettirdi
İstanbul'da yüzde 400'lük zam halkı isyan ettirdi
Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti
Otobüsü kilometrelerce takip edip yolu kesti! Trafiği felç etti
Diyarbakır'da bir çocuk şırıngalı çikolatadan öldü
Diyarbakır'da bir çocuk şırıngalı çikolatadan öldü
Türk dağcı gözünü Everest'e dikti
Türk dağcı gözünü Everest'e dikti
Emektar sanatçı kalbine yenik düştü
Emektar sanatçı kalbine yenik düştü
Daha Fazla Video Göster