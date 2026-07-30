Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen kavun çeşitleri, kendine özgü tatları ve üretim yöntemleriyle dikkat çekiyor. Manisa Kırkağaç'tan Yozgat Aydıncık'a kadar birçok yörede kavun hasadı sürüyor.

Yaz sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden kavun için Türkiye'nin dört bir yanında hasat zamanı başladı. Her bölgenin kendine özgü iklimi ve toprağı, farklı kavun çeşitlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Kimi kavunlar uzun süre saklanabilirken kimi çeşitler ise taze tüketimiyle öne çıkıyor.

KIRKAĞAÇ KAVUNU KIŞ AYLARINA HAZIRLANIYOR

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetişen kavunlar, farklı çeşitleriyle dikkat çekiyor. Altınbaş başta olmak üzere çeşitli kavun türleri, özel saklama yöntemleriyle aylar boyunca korunabiliyor. Bazı kavunların iplerle bağlanarak saklandığı belirtiliyor.

BAFRA'NIN TATLI KAVUNU SÜHEYLA

Samsun Bafra Ovası'nda yetişen Süheyla kavunu, kendine özgü tadıyla öne çıkıyor. Bölgede farklı kavun çeşitleri yetiştirilirken, Süheyla kavununun kısa raf ömrü nedeniyle taze tüketildiği aktarılıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA BAL KAVUNU HASADI

Kahramanmaraş Avşar bölgesinde yetiştirilen bal kavunu, küçük boyutu ve yoğun aromasıyla biliniyor. Bu kavunun ikinci ürün olarak buğday hasadının ardından ekildiği belirtiliyor.

ÇANKIRI'DA KAVUN SOFRAYA FARKLI GELİYOR

Çankırı Kızılırmak'ta yetişen 10 dilim kavunu, yalnızca meyve olarak değil farklı tariflerle de değerlendiriliyor. Kavundan balıklı, etli ve tavuklu dolma gibi farklı yemeklerin yapıldığı aktarılıyor.

YOZGAT'IN BAĞRIBÜTÜN KAVUNU

Yozgat Aydıncık'ta yetişen Bağrıbütün kavunu, yöreye özgü özellikleriyle dikkat çekiyor. Adını çekirdeklerinin bütün olmasından aldığı belirtilen kavunun, aynı özellikleri farklı bölgelerde göstermediği ifade ediliyor.

KAVUNUN SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMİ

Uzmanlar, kavunun yüksek su içeriği ve lif yapısıyla yaz aylarında tüketilebilecek meyveler arasında yer aldığını belirtiyor. Kavun tüketiminde porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi, diyabet hastalarının ise ölçülü tüketmesi gerektiği ifade ediliyor.