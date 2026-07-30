Araçlarda yeni dönem başladı hangi aksesuarların yasak olduğu açıklandı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren aksesuar ve tadilat uygulamalarıyla ilgili yeni düzenleme gündeme geldi. Araçlarda hangi uygulamaların izin kapsamında değerlendirileceği, hangi aksesuarların ise yasak olacağı konusu merak ediliyor. Araçlarda kullanılan port bagaj uygulamasının tadilat kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusu da gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. Yol Sürüş Uzmanı Tülay Korkmaz, araç sahiplerini ilgilendiren yeni uygulamaya ilişkin A Haber Muhabiri Erşan Karaca'nın sorularını yanıtladı. Kameraman Senat Destanoğlu, konuya ilişkin görüntüleri aktardı.