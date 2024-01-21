21 Ocak 2024, Pazar
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Türkiye’nin kanser haritası! Türkiye’de en çok hangi kanser görünüyor?
A Haber Türkiye'nin kanser haritasını ekranlara taşımaya devam ediyor. Bu kez Ege Bölgesi ile ilgili dosya haber izleyici ile buluştu. Dünya'da her yıl yaklaşık 20 milyon, Türkiye'de ise 250 bin kişiye kanser tanısı konuyor. Önde giden tümörler erkeklerde akciğer kadınlarda meme kanseri olarak görülüyor. Türkiye genelinde durum böyle ancak; bazı bölgelere hatta il özeline girildiğinde veriler değişiyor. Her noktanın öne çıkan kanser türü çeşitli nedenlerle değişebiliyor. Ege Bölgesi ve İzmir'in kanser haritasına baktığımızda akciğer kanseri birinci sırada yer alıyor. Erkeklerde ikinci prostat, üçüncü sırada kolavektel. Kadınlar da ise açık ara meme, troid ve kalovkter kanserler öne çıkıyor. Peki, kansere yakalanmamak için vatandaşlar nelere dikkat etmeli, hangi önlemleri almalı? A Haber konuşan uzman isim, “ İdeal kilomuzu koruyalım, sigaradan uzak duralım, biraz daha kendimize vakit ayıralım. Uyku düzenimize dikkat edelim. Geç vakitlerde uyumayın. tuzu da hayatımızdan atalım. İnan bana koruyacak başka hiçbir şey yok.” dedi. İşte tüm detaylar…