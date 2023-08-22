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Türkiye'nin ilk kadın motosiklet ambulans şoförü! Sabiha Sözer, 5 yıldır Eskişehir'de görev yapıyor?

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 15:37
Türkiye'nin ilk kadın motosiklet ambulans şoförü Sabiha Sözer Eskişehir'de görev yapıyor. 5 yıldır hastaların yardımına durmadan yorulmadan koşuyor. Sabiha Sözer A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'a özel açıklamalarda bulundu.
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