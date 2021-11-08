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Türkiye'nin dev ambulans filosu

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Giriş: 08.11.2021 19:08
Başımıza gelebilecek zamansız, ani bir rahatsızlık, bir trafik kazası ya da sağlığımzla ilgili farklı bir olumsuzluk ve sonrasında o canı hastaneye yetiştirmek için ambulansla yola düşen sağlık çalışanları... Görevleri bir hayli zorlu. Son yıllara bakıldığında sağlıkta atılan adımlara paralel olarak ambulansların sayısında da bir artış oldu. Ambulans sayısı 2002'den bu yana 9 kat arttı. Hava, deniz ambulansları da artık devrede. Peki Türkiye'de kaç çeşit ambulans var? Sayıları ne kadar? Detaylar özel dosya haberimizde...
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