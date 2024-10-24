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Türkiye'nin "çatısı" beyaza büründü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 08:42
Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bulutların arasından ihtişamıyla yükselen Ağrı Dağı, zirvesindeki karla göz kamaştırdı.
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Türkiye’nin çatısı beyaza büründü
Türkiye'nin "çatısı" beyaza büründü
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