CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
A Haber 13 gündür vurulan Tahran'da!
Özel HaberA Haber 13 gündür vurulan Tahran'da!
İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı
Gündemİstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı
Alkollü sürücüden pes dedirten hamle: Önce kadını öldürdü sonra Türk kahvesi söyledi
YaşamAlkollü sürücüden pes dedirten hamle: Önce kadını öldürdü sonra Türk kahvesi söyledi
Trump'ın stratejik hatası ve petrol baskısı
DünyaTrump'ın stratejik hatası ve petrol baskısı
Lübnan'da A Haber ekibine müdahale
Özel HaberLübnan'da A Haber ekibine müdahale
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Haber görüntüledi! İşte Malatya'ya yerleştirilen Patriot sistemi

İran-ABD-İsrail savaşının 13. gününde bölgedeki gerilim tırmanırken, Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için kritik bir adım attı. NATO ile koordinasyon halinde Malatya’ya Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırılıyor. Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nden kalkan nakliye uçaklarıyla Malatya Erhaç Havalimanı’na getirilen sistemler, Kürecik Radar Üssü’nde konuşlandırılıyor. A Haber muhabiri Barış Türel, 1800 rakımlı kritik bölgedeki son durumu ve gelişmeleri canlı olarak aktardı.

Gündemden Videolar

İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
Küçük çocuğu alkol masasına oturttu!
Küçük çocuğu alkol masasına oturttu!
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran'dan İsrail'e yoğun bombardıman
İran asıl füzelerini sona mı sakladı?
İran asıl füzelerini sona mı sakladı?
İslam Memiş altın için A Haber'de rakam verdi
İslam Memiş altın için A Haber'de rakam verdi
İsrail’e dron üreten Hindistan’daki tesiste “ölümcül yangın”
İsrail’e dron üreten Hindistan’daki tesiste “ölümcül yangın”
TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?