A Haber görüntüledi! İşte Malatya'ya yerleştirilen Patriot sistemi

İran-ABD-İsrail savaşının 13. gününde bölgedeki gerilim tırmanırken, Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için kritik bir adım attı. NATO ile koordinasyon halinde Malatya’ya Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırılıyor. Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nden kalkan nakliye uçaklarıyla Malatya Erhaç Havalimanı’na getirilen sistemler, Kürecik Radar Üssü’nde konuşlandırılıyor. A Haber muhabiri Barış Türel, 1800 rakımlı kritik bölgedeki son durumu ve gelişmeleri canlı olarak aktardı.