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Türkiye’den Almanya’ya göçen ilk neslin hikayesi

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Giriş: 28.06.2023 11:57
Almanya'ya Türk işçileri taşıyan ilk tren, 24 Haziran 1961'de Sirkeci Garı'ndan yola çıktı. Vatanlarına tekrar dönmek umuduyla yola çıkan gurbetçilerin bir çoğu uzun yılların ardından kendilerine Amanya'da yeni bir hayat kurdu. İşte o yolculuğun 62. yıl dönümünde Almanya'ya giden ilk nesil Türklerden Tahir Bayrak'ın hikayesi...
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Almanya’ya göçen ilk neslin hikayesi
Almanya’ya göçen ilk neslin hikayesi
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