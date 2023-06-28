Türkiye’den Almanya’ya göçen ilk neslin hikayesi

Almanya'ya Türk işçileri taşıyan ilk tren, 24 Haziran 1961'de Sirkeci Garı'ndan yola çıktı. Vatanlarına tekrar dönmek umuduyla yola çıkan gurbetçilerin bir çoğu uzun yılların ardından kendilerine Amanya'da yeni bir hayat kurdu. İşte o yolculuğun 62. yıl dönümünde Almanya'ya giden ilk nesil Türklerden Tahir Bayrak'ın hikayesi...

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