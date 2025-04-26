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Türkiye’den 64 balıkçı teknesi bu defa Akdeniz’de rızıklarını arayacak

Türkiye'den 64 balıkçı teknesi bu defa Akdeniz'de rızıklarını arayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 26.04.2025 11:51
Türkiye'de bin 600 kadar endüstriyel balıkçı teknesi bulunurken bu tekneler yurt içi ve yurt dışı sularda avcılık yapıyor. Ülkemizde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından 64 balıkçı teknesi, iki yıl önce yapılan kura çekiminin ardından Akdeniz sularında orkinos avcılığına çıkacak.
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Türkiye’den 64 balıkçı teknesi bu defa Akdeniz’de rızıklarını arayacak
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