26 Nisan 2025, Cumartesi
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Türkiye'den 64 balıkçı teknesi bu defa Akdeniz'de rızıklarını arayacak
Türkiye'de bin 600 kadar endüstriyel balıkçı teknesi bulunurken bu tekneler yurt içi ve yurt dışı sularda avcılık yapıyor. Ülkemizde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından 64 balıkçı teknesi, iki yıl önce yapılan kura çekiminin ardından Akdeniz sularında orkinos avcılığına çıkacak.