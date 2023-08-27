Türkiye’de sosyal politikanın dönüşümü

Türkiye'de sosyal politikalar alanında son 21 yıllık dönemde ciddi bir aşama kaydedildi. Siyasi istikrarın sağladığı imkanların dağıtılmasında, AK Parti hükümetleri önemli bir başarı gösterdi. Tüm bu süreç, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulmasıyla kurumsal bir yapıya da kavuştu. İşte Türkiye'nin sosyal politika uygulamaları konusunda hangi aşamaya ulaştığını anlatan analiz haberimiz...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN