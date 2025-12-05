05 Aralık 2025, Cuma
Avcılar'da eve uyuşturucu operasyonu; 601 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Giriş: 05.12.2025 16:12
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı. Özel Harekat Timi'nin de desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 601 bin 380 ecstasy hap ve otomatik silah da ele geçirildi.