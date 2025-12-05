Uzman çavuş, bacanağını öldürüp intihar etti

Kırıkkale'de Uzman Çavuş Mesut Yurt (39), bacanağı Hakan Altunkaş'ı (47) tabancayla öldürüp, intihar etti. Mesut Yurt'un bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve bu nedenle bacanağıyla aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Altunkaş ve Yurt'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün Kırıkkale'de toprağa verilecek.

