05 Aralık 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Uzman çavuş, bacanağını öldürüp intihar etti
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 16:12
Kırıkkale'de Uzman Çavuş Mesut Yurt (39), bacanağı Hakan Altunkaş'ı (47) tabancayla öldürüp, intihar etti. Mesut Yurt'un bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve bu nedenle bacanağıyla aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Altunkaş ve Yurt'un cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün Kırıkkale'de toprağa verilecek.