Türkiye’de Berat Albayrak döneminde geçilmişti! Stanford’dan “kalıcı saat” araştırması: Kalıcı saat felç ve obezitenin önüne geçebilir

Giriş: 17.09.2025 11:54
ABD'de kalıcı yaz saatiyle ilgili yapılan bir araştırma önemli sonuçlar ortaya koydu. Ülkenin önde gelen üniversitelerinden Stanford'un araştırmasına göre kalıcı saat uygulamasıyla yılda yaklaşık 300 bin felç vakasının önüne geçilebileceği ve obeziteye yakalanan insan sayısının 2,6 milyon azalacağı belirtiliyor. Türkiye'de yaz saati uygulaması 2016 yılında Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönmede kalıcı hale gelmişti.
