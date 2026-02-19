ABD-İran geriliminde son durum ne? Washington ve Tahran'dan son detaylar A Haber'de

Cenevre’deki nükleer müzakerelerin ardından İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanıyor. İran’ın nükleer tesislerini denetime açma ve petrol iş birliği tekliflerine rağmen Washington’dan gelen sert açıklamalar ve bölgeye sevk edilen uçak gemileri, Orta Doğu’da yeni bir askeri operasyon ihtimalini gündeme getirdi. ABD'de ve Tahran'daki son durumu A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz ve A Haber Muhabiri Ekber Karabağ aktardı.