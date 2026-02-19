CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sapık Epstein'in arkadaşı eski Prens Andrew tutuklandı!

İngiltere’de Jeffrey Epstein dosyalarının ortaya saçtığı yeni skandallar sonrası Kral Charles’ın kardeşi eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor, 66’ncı yaş gününde polis tarafından tutuklandı.

