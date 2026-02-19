CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail teknolojisi araçları mı dinliyor?

İsrail, Gazze'deki soykırım ve bölge ülkelerindeki işgal girişimlerinde kullandığı teknolojilerle savaş suçu işlemeye devam ediyor. Lübnan'daki çağrı cihazı saldırılarının ardından, şimdi de akıllı araçların birer casus veya silaha dönüştürülebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, dört tekerlekli bilgisayarlara dönüşen otonom araçların taşıdığı büyük riskleri ve Türkiye’nin yerli teknolojideki tam bağımsızlık hamlesinin önemini A Haber ekranlarında anlattı.

