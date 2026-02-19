CANLI YAYIN
Pendik'te dev kazanlar ihtiyaç sahipleri için kaynıyor!

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanını paylaşma ve bereket iklimi sardı. İstanbul Pendik'te kurulan dev mutfakta, ihtiyaç sahiplerinden dağılım, depremzede çadırlarından vakıflara kadar binlerce vatandaş için iftar hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. 15 bin kişilik dev organizasyonda, son teknoloji sistemlerle çözülmüş yemekler dualarla ocaklardan inip sofralara ulaşıyor. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

