12 Şubat 2024, Pazartesi
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ANA SAYFA
Türkiye’de 5,2 milyon kişi yalnız yaşıyor! Son 10 yılda tek yaşayan sayısı neden arttı?
Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de 5,2 milyon kişi yalnız yaşıyor. Peki 2000'den günümüze Türkiye’nin nüfusu nasıl değişti? Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Anıl Mercan konuyla ilgili detayları aktardı. İşte haberin detayları…
TEK KİŞİLİK HANE HALKI SAYISI
2014 2 milyon 931 bin 85
2015 3 milyon 113 bin 496
2016 3 milyon 316 bin 894
2017 3 milyon 491 bin 148
2018 3 milyon 730 bin 505
2019 4 milyon 62 bin 576
2020 4 milyon 404 bin 997
2021 4 milyon 781 bin 600
YARISINDAN FAZLASI 10 BÜYÜKŞEHİRDE
İSTANBUL 933 bin 764
ANKARA 375 bin 260
İZMİR 355 bin 132
ANTALYA 195 bin 430
BURSA 178 bin 860
BALIKESİR 117 bin 401
MERSİN 116 bin 12
KONYA 114 bin 808
KOCAELİ 103 bin 706