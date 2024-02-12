Türkiye’de 5,2 milyon kişi yalnız yaşıyor! Son 10 yılda tek yaşayan sayısı neden arttı?

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de 5,2 milyon kişi yalnız yaşıyor. Peki 2000'den günümüze Türkiye’nin nüfusu nasıl değişti? Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Anıl Mercan konuyla ilgili detayları aktardı. İşte haberin detayları…

TEK KİŞİLİK HANE HALKI SAYISI

2014 2 milyon 931 bin 85

2015 3 milyon 113 bin 496

2016 3 milyon 316 bin 894

2017 3 milyon 491 bin 148

2018 3 milyon 730 bin 505

2019 4 milyon 62 bin 576

2020 4 milyon 404 bin 997

2021 4 milyon 781 bin 600

YARISINDAN FAZLASI 10 BÜYÜKŞEHİRDE

İSTANBUL 933 bin 764

ANKARA 375 bin 260

İZMİR 355 bin 132

ANTALYA 195 bin 430

BURSA 178 bin 860

BALIKESİR 117 bin 401

MERSİN 116 bin 12

KONYA 114 bin 808

KOCAELİ 103 bin 706