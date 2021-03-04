Türkiye Uşak'ı konuşuyor! Koronavirüse karşı başarının sırrı Uşak tarhanası mı?

Koronavirüs haritasında, çevresindeki orta ve yüksek riskli illere rağmen Uşak'ın düşük riskli kategoride olması dikkat çekti. Peki Uşaklılar kendilerini virüsten nasıl korudu. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'e göre bunda tarhananın etkisi büyük. Güneş, Meclis basın koridorunda hem tarhana ikram etti hem de faydalarını anlattı. Kameralara renkli görüntüler yansıdı.

Başarının sırrı tarhanada dedi. Memleketi Uşak'tan getirdiği tarhanayı kendi elleriyle ikram etti.

Koronavirüs haritasında, çevresindeki orta ve yüksek riskli illere rağmen Uşak düşük riskle dikkatleri üzerine çekti. Ege bölgesinde mavi kategoride yer alan tek kent oldu.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş Meclis basın koridorunda hem tarhana ikram etti hem de faydalarını anlattı.

Milletvekili Güneş, tedbirin elden bırakılmaması gerektiği uyarısında da bulundu.