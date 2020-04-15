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Türkiye iki ülkedeki 890 vatandaşını tahliye etti |Video
Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt için ve yurt dışında başarılı mücadelesine devam ediyor. Binlerce vatandaşını ülkeye getiren Türkiye son olarak Suudi Arabistan'dan 642 ve Kuveyt'ten 248 vatandaşını Kayseri'ye getirdi. Kayseri'de karantina altına alınan 890 kişinin sağlık durumuyla ilgili detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilen 248 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.
Kuveyt'ten Kayseri'ye getirilen 248 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.
Kuveyt'te işçi olarak çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 248 kişi, Türk Hava Yollarına ait uçakta Kayseri'ye getirildi.
Kayseri Havalimanı'ndaki ilk kontrollerden sonra otobüslere bindirilen vatandaşlar, polis eşliğinde merkez Talas ilçesinde bulunan Melikgazi Yurt Müdürlüğüne getirildi.
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