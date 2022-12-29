29 Aralık 2022, Perşembe
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Türkiye gündemine oturmuştu! Kan donduran streç filmle işkence olayında flaş gelişme!
İzmir'de yüzde 50 engelli Azad Hasobalılar (19) iş arkadaşları tarafından streç filmle sarılarak işkenceye ve tacize uğradı. Türkiye gündemine oturan ve kan donduran olay görüntülerin whatsapp grubunda paylaşılmasıyla ortaya çıktı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nurullah Sak ile Fırat Kocaman'a çocuğun cinsel istismarı suçundan 10'ar yıl, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan da 1 yıl 8'şer ay olmak üzere toplam 11 yıl 8'şer ay hapis cezası verilmişti. Sanıklar cezaya itiraz etmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi kararını verdi.