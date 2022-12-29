29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye gündemine oturmuştu! Kan donduran streç filmle işkence olayında flaş gelişme!

Türkiye gündemine oturmuştu! Kan donduran streç filmle işkence olayında flaş gelişme!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2022 11:41
İzmir'de yüzde 50 engelli Azad Hasobalılar (19) iş arkadaşları tarafından streç filmle sarılarak işkenceye ve tacize uğradı. Türkiye gündemine oturan ve kan donduran olay görüntülerin whatsapp grubunda paylaşılmasıyla ortaya çıktı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Nurullah Sak ile Fırat Kocaman'a çocuğun cinsel istismarı suçundan 10'ar yıl, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan da 1 yıl 8'şer ay olmak üzere toplam 11 yıl 8'şer ay hapis cezası verilmişti. Sanıklar cezaya itiraz etmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi kararını verdi.
EYT’de tüm sorular yanıt buldu
EYT’de tüm sorular yanıt buldu
İşkenceci anne ve baba dehşetinde yeni detaylar!
İşkenceci anne ve baba dehşetinde yeni detaylar!
Türkiye gündemine oturmuştu!
Türkiye gündemine oturmuştu!
Mersin’de torbacılara şafak operasyonu!
Mersin'de torbacılara şafak operasyonu!
Sıla Şentürk cinayetinde flaş gelişme!
Sıla Şentürk cinayetinde flaş gelişme!
Dev anakonda ile siyah leopar karşı karşıya
Dev anakonda ile siyah leopar karşı karşıya
2022 böyle geçti...
2022 böyle geçti...
Lisede skandal görüntüler!
Lisede skandal görüntüler!
Fatih’te koltuk değnekli hırsız kamerada!
Fatih’te koltuk değnekli hırsız kamerada!
Yolda yürürken düştü üzerinden otomobil geçti!
Yolda yürürken düştü üzerinden otomobil geçti!
İŞTE EYT REHBERİ
İŞTE EYT REHBERİ
Liselilerden sınıf arkadaşına şiddet!
Liselilerden sınıf arkadaşına şiddet!
Daha Fazla Video Göster