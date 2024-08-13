Türkiye Eskişehir'deki bu olayı konuşuyor! Maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta önüne gelene saldırdı | Saldırgan böyle gözaltına alındı

Akılalmaz olaylar serisine bir yenisi daha Eskişehir'de eklendi. İddiaya göre 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenince daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan 5 kişi saldırıda yaralandı. Saldırganın, saldırı anlarını sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Öte yandan Bakan Tunç, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise saldırgan şahsın gözaltına alınma anlarını paylaştı. İşte o anlar...