17 Ocak 2024, Çarşamba
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Türkiye Entelektüel Oyunları başlıyor! Liseler arası yarışmaya öğrencilerden yoğun ilgi... Büyük ödül 100 bin TL
Liseli gençler bilgileriyle yarışmak için sahaya çıkıyor. "Türkiye Entelektüel Oyunları" liseler arası ödüllü bilgi yarışması başlıyor. Yarışmada öğrencilerden Türk ve dünya eserlerinden seçilen 10 kitabı okuması istenecek. Dereceye girenleri ise büyük ödüller bekliyor.