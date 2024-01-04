İki kişilik takımını kur! Türkiye Entelektüel Oyunları “Liseler Arası Bilgi Yarışması” Nisan ayında başlıyor | İşte başvuru şartları ve tarihleri...

Türkiye Entelektüel Oyunları'nın "Eğitimde bir adım ötesi" başlığı altında duyurduğu Liseler Arası Bilgi Yarışması, nisan ayında başlıyor. Başvuruların 20 Aralık 2023 tarihinde başladığı yarışmanın son başvuru tarihi 19 Ocak 2024 olarak ilan edildi. İşte başvuru şartları, tarihleri ve yarışma detayları...