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Türkiye donacak! Günlerce sürecek | Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Türkiye donacak! Günlerce sürecek | Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.02.2025 10:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, "Hava soğumaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı. Kuvvetli kuzey rüzgarlarını alıyoruz. Karadeniz üzerinden geliyor bu sistem. Kutup soğuğu. Deniz etkisini de alıyor arkasına. Önümüzdeki saatlerde gittikçe hızını artıracaktır ama daha çok Anadolu yakası daha kuvvetli bir şekilde alacak. Yarından itibaren de yine İstanbul’un batı kesimleri de kar yağışını alacak. Çok tutacak veya günlerce kalacak bir yağış değil. Yağmur şeklinde başlayıp ondan sonra karla karışık yağmura daha sonra da akşam saatlerinde yarın kara dönüşme ihtimali var. Yüksek kesimlerde beyaz örtüyü daha fazla göreceğiz." dedi.
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