Türkiye denizlerinde ilk kez görüntülendi: Kafası 10 kiloluk karpuz gibiydi

Yaban hayatında barındırdığı sayısız vahşi tür ile zengin bir ülke olan Türkiye'nin denizlerinde de şimdiye kadar kayda alınmamış bir canlı türü daha keşfedildi. Deri sırtlı deniz kamlumbağası 7 tür içindeki en büyük olanı. Göcek koyları Sarsakla açıklarında görütülenen canlıyı çeken kişiler gördükleri manzara karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Devasa görüntüsüyle görenleri şaşkına çeviren deri sırtlı deniz kamlumbağası hakkında uzman isimden heyecanlandıran bir açıklama geldi.