Türkiye, beyin kanserine yakalanan Suriyeli minik Nur El Yusuf'u yalnız bırakmadı

Türkiye beyin kanserine yakalana ve geçtiğimiz yıl ülkemizde tedavi gören Suriyeli minik Nur Ek Yusuf’u yine yalnız bırakmadı. Koronavirüs nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen ve tedaviye ihtiyaç duyan Nur El Yusuf ile ilgili güzel haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, Suriyeli Nur El Yusuf'un Türkiye'ye getirildiğini ve sağlıkçılara emanet edildiğini duyurdu.