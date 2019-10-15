Türkiye 'Barış Pınarı' için tek yürek! "59 yaşındayım Mehmetçik'in çayını demler çorabını yıkarım..."

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD-YPG'li teröristleri temizlemek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile başlatılan 'Barış Pınarı' harekatına vatandaşlardan destek geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek mesajlarında vatandaşlar tek yürek oldu. Bir vatandaş mesajında 'Barış Pınarı' harekatıyla ilgili A Haber mikrofonlarına "Gururluyum şu anda Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hareketten dolayı, 59 yaşındayım şu anda devlet çağırsın giderim, geri hizmette olsa giderim...Mehmetçik'in çorabını yıkarım, çayını demlerim yine de bir katkım olur mutlaka... Onlar bizim baştacımız, evlatlarımız..." diyerek duygularını dile getirdi.