03 Mayıs 2022, Salı
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Türk YouTuber'a Afrika'da tacize uğradı! Nurgül Türk'e Afrika'da taciz!
YouTube'da seyahat kanalı olan ünlü Youtuber Nurgül Türk, Afrika seyahatinde başına gelen taciz olayı ile sosyal medyada gündeme geldi. Etraflarını saran Afrikalı gençlerin hareketlerinden şüphelenen ünlü Youtuber, arkadaşlarıyla panik içinde oradan uzaklaştı.