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Türk YouTuber'a Afrika'da tacize uğradı! Nurgül Türk'e Afrika'da taciz!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2022 11:19
Güncelleme:03.05.2022 11:19
YouTube'da seyahat kanalı olan ünlü Youtuber Nurgül Türk, Afrika seyahatinde başına gelen taciz olayı ile sosyal medyada gündeme geldi. Etraflarını saran Afrikalı gençlerin hareketlerinden şüphelenen ünlü Youtuber, arkadaşlarıyla panik içinde oradan uzaklaştı.
Türk YouTuber’a Afrika’da tacize uğradı!
Türk YouTuber'a Afrika'da tacize uğradı!
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