03 Temmuz 2022, Pazar
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Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal’ın vefatının 22. yılı… Kemal Sunal’ın anısına
Bugün Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü. 55 yaşındayken hayata veda eden Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal, Türkiye'de komedi alanında derin bir boşluk bıraktı. İnek Şaban, Salako, Kibar Feyzo gibi pek çok tiplemesiyle hafızalara kazınan Kemal Sunal'ın, vefatının 22. yılı bugün. İşte büyük ustanın hayatını anlatan portre...