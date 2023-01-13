Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı

Sanatıyla ve şarkılarıyla bir döneme damga vuran, Türk Halk Müziğinin güçlü seslerinden Burhan Çaçan için cenaze töreni düzenlendi.. A Haber muhabiri Esra Keskin o noktadan detayları aktardı.

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