03 Şubat 2024, Cumartesi
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Türk düşünce hayatının bilge ismi Alev Alatlı toprağa verilecek: Başkan Erdoğan da cenaze törenine katılacak
Türk düşünce hayatını bilge isimlerinden Alev Alatlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alatlı'nın vefatı edebiyat dünyasını yasa boğarken, ünlü yazar bugün Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılacak.