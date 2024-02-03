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Türk düşünce hayatının bilge ismi Alev Alatlı toprağa verilecek: Başkan Erdoğan da cenaze törenine katılacak

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Giriş: 03.02.2024 10:13
Türk düşünce hayatını bilge isimlerinden Alev Alatlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alatlı'nın vefatı edebiyat dünyasını yasa boğarken, ünlü yazar bugün Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katılacak.
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