Türk bilim insanı A Haber canlı yayınında açıkladı: "Aşıların uygulanmaya başlaması..."

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesindeki son durumu yorumladı. Prof. Dr. Balık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çin'den aralık ayı içerisinde ilk etapta alınacağını duyurduğu 10 milyon doz aşının riskli gruplarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte ölüm oranlarında ciddi düşüşlerin yaşanacağını ifade etti.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesindeki son durumu yorumladı. Prof. Dr. Balık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Çin'den aralık ayı içerisinde ilk etapta alınacağını duyurduğu 10 milyon doz aşının riskli gruplarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte ölüm oranlarında ciddi düşüşlerin yaşanacağını ifade etti.

Öte yandan Prof. Dr. Balık, "Neden grip olmuyoruz? Grip vakalarındaki azalışın sebebi ne? Ne zaman Kovid-19 aşısı olabileceğiz? Önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Alınan tedbirler yeterli mi, yeni tedbirler gelir mi? Aşıda öncelik kimlere verilmeli, önce kimler aşılanmalı? Çocuklar risk grubunda mı?" sorulara da yanıt verdi.